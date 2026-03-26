Мантуров подтвердил планы запретить вейпы

Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала предложение полностью запретить производство, импорт и оборот вейпов в России, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Ведомствам поручено проработать инициативу, уточнил Мантуров в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Проработать меры должны в том числе Минздрав, Минэкономики и Минфин.

«Все это направление поддержали. Дальше уже регуляторно мы должны прийти к тем решениям, которые поступательно приведут к запрету по использованию такой продукции», — уточнил Мантуров.

Традиционно после рассмотрения Госкомиссией начинается разработка соответствующего законопроекта. В большинстве случаев инициативы Госкомиссии принимаются, так как она является межведомственным органом.