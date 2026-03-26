НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Мантуров подтвердил планы запретить вейпы

Источник:
«Интерфакс»
202 0
Фото: © Sibnet.ru

Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала предложение полностью запретить производство, импорт и оборот вейпов в России, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Ведомствам поручено проработать инициативу, уточнил Мантуров в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Проработать меры должны в том числе Минздрав, Минэкономики и Минфин.

«Все это направление поддержали. Дальше уже регуляторно мы должны прийти к тем решениям, которые поступательно приведут к запрету по использованию такой продукции», — уточнил Мантуров.

Традиционно после рассмотрения Госкомиссией начинается разработка соответствующего законопроекта. В большинстве случаев инициативы Госкомиссии принимаются, так как она является межведомственным органом.

Еще по теме
Михалков поблагодарил Путина за «новую жизнь» Ефремова
Машков пожаловался Путину на запреты наследников великих писателей
Провайдера впервые наказали за доступ пользователей к YouTube
Завершилось изъятие скота в Новосибирской области
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Блокировка кредита в €90 млрд разозлила Зеленского
Снимок обнаженного Зеленского нашли в файлах Эпштейна
Обматеривший Чака Норриса и россиян депутат столкнулся с проблемами
Лиса сняла маску в шоу «Маска»
Обсуждение (0)
Картина дня
Умер легендарный Чак Норрис
Венгрия и Словакия заблокировали выплату Украине кредита ЕС
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана
Началась скрытая блокировка Telegram в России
Мультимедиа
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Топ комментариев

krasprol

Большой мастер по лизанию и не только байкальского льда....

andrei703333

Клоунада, 18 лет, ещё даже строчку не отслужил, а уже майор

_ASUS__

т.е. озвучено ключевое слово в отношении ирана ... ограбить ... т.е. сша и израиль это банда грабителей...

Удавиков

запасы вооружения у деда поизносились, верить ему нельзя, сколько раз уже обманывал иранцев