Депутаты Госдумы встретятся с представителями Трампа в США

Депутаты Государственной Думы, находящиеся с визитом в Соединенных Штатах, в пятницу, 27 марта встретятся с представителями администрации президента США Дональда Трампа, сообщил представитель американского посольства в Москве.

Ранее борт специального летного отряда «Россия» приземлился в Вашингтоне. На нем в США прибыла группа депутатов из России. Возглавляет делегацию заместитель председателя комитета по международным делам Вячеслав Никонов. Этот визит официально не афишируется.

Известно, что российские депутаты провели переговоры с членами Конгресса. В пятницу, 27 марта их ждет беседа с представителями федеральной администрации. Встреча пройдет в Институте мира имени Дональда Трампа, рассказали «Известиям» в посольстве США в России.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сообщил, что визит депутатов в США стал откликом на инициативу группы американских парламентариев. Поездка нацелена на улучшение взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном, отметил он.