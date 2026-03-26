Беспилотный автобус запустили на курорте «Манжерок»

Беспилотный шаттл Navio на курорте «Манжерок»
Автономный шаттл от компании Navio начал работу на курорте «Манжерок», сообщила его пресс-служба.

Беспилотники будут обеспечивать доставку пассажиров от точки до точки по заданным маршрутам. Система искусственного интеллекта обладает всеми необходимыми водительскими навыками: соблюдает правила дорожного движения, выдерживает заданную траекторию, распознает препятствия и принимает безопасные решения в любых дорожных ситуациях.

Автономный шаттл для комфортной посадки рассчитан на восемь пассажиров. Предусмотрены специализированные крепления для горнолыжного и сноубордического снаряжения. 

Адаптивные системы климат-контроля и освещения автоматически подстраиваются под внешние условия, поддерживая комфортный микроклимат в салоне вне зависимости от погоды.

Navio в Манжероке, который отличается сложным рельефом с подъемами и спусками, а также разнообразными климатическими условиями, собирается откатать различные сценарии использования машины.

