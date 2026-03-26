Найдены останки легендарного мушкетера д'Артаньяна

Археологи нашли скелет знаменитого французского мушкетера д’Артаньяна, погибшего в XVII веке. Его могилу обнаружили в церкви города Маастрихт на юге Нидерландов.

Останки нашли во время ремонтных работ после частичного проседания пола в церкви. Скелет находился в месте, где ранее располагался алтарь, под которым в те времена хоронили исключительно знатных или влиятельных лиц, передает телеканал NOS.

Исследователи уверены, что останки принадлежат графу д’Артаньяну — приближенном короля Франции Людовика XIV и командире королевских мушкетеров. Он погиб в 1673 году при осаде Маастрихта.

Ученые нашли рядом с телом монету второй половины XVII века, связанную с периодом правления французского короля Людовика XIV. Кроме того, в области груди нашли пулю — согласно хроникам, д'Артаньян погиб от огнестрельного ранения во время штурма города.

Для подтверждения личности останков взят образец ДНК, который направлен в лабораторию в Мюнхене для сравнения с ДНК предполагаемых потомков д’Артаньяна по линии рода де Бац. Результаты исследования ожидаются в ближайшее время.

Если совпадение подтвердится, находка станет одним из самых громких археологических открытий последних лет, так как д'Артаньян, получивший мировую известность благодаря роману Александра Дюма «Три мушкетера», считается национальным героем Франции.