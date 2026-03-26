НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Найдены останки легендарного мушкетера д'Артаньяна

Источник:
NOS
208 0
Памятник д'Артаньяну на родине мушкетера
Памятник д'Артаньяну на родине мушкетера
Фото: OT de Lupiac / CC BY-SA 4.0

Археологи нашли скелет знаменитого французского мушкетера д’Артаньяна, погибшего в XVII веке. Его могилу обнаружили в церкви города Маастрихт на юге Нидерландов.

Останки нашли во время ремонтных работ после частичного проседания пола в церкви. Скелет находился в месте, где ранее располагался алтарь, под которым в те времена хоронили исключительно знатных или влиятельных лиц, передает телеканал NOS.

Исследователи уверены, что останки принадлежат графу д’Артаньяну — приближенном короля Франции Людовика XIV и командире королевских мушкетеров. Он погиб в 1673 году при осаде Маастрихта.

Ученые нашли рядом с телом монету второй половины XVII века, связанную с периодом правления французского короля Людовика XIV. Кроме того, в области груди нашли пулю — согласно хроникам, д'Артаньян погиб от огнестрельного ранения во время штурма города.

Для подтверждения личности останков взят образец ДНК, который направлен в лабораторию в Мюнхене для сравнения с ДНК предполагаемых потомков д’Артаньяна по линии рода де Бац. Результаты исследования ожидаются в ближайшее время.

Если совпадение подтвердится, находка станет одним из самых громких археологических открытий последних лет, так как д'Артаньян, получивший мировую известность благодаря роману Александра Дюма «Три мушкетера», считается национальным героем Франции.

Наука #Наука
Читайте также
Самое популярное
Блокировка кредита в €90 млрд разозлила Зеленского
Снимок обнаженного Зеленского нашли в файлах Эпштейна
США объявили Россию ядерной угрозой
Обматеривший Чака Норриса и россиян депутат столкнулся с проблемами
Обсуждение (0)
Картина дня
Умер легендарный Чак Норрис
Венгрия и Словакия заблокировали выплату Украине кредита ЕС
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана
Началась скрытая блокировка Telegram в России
Мультимедиа
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Самое обсуждаемое
34
Трамп объявил мораторий на удары по Ирану
21
Саудовская Аравия присоединится к ударам по Ирану
12
Составлен рейтинг самых популярных сериалов в России
10
Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива
10
США пообещали Украине «рай» за отказ от Донбасса