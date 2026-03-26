Госкомиссия одобрила полный запрет электронных сигарет

Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала инициативу полном запрете электронных сигарет в России.

Изначально на заседании планировалось обсудить усиление контроля за рынком электронных систем доставки никотина, однако участники пришли к консолидированному решению о необходимости полного запрета этой продукции, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.

Речь идет о запрете производства, импорта и оборота электронных сигарет, вейпов и жидкостей для них в России. Точный перечень устройств, на которые распространятся ограничения, будут определены позднее.

По итогам заседания может быть разработан соответствующий законопроект. Инициативы, одобренные Госкомиссией, как правило, получают дальнейшее законодательное развитие.

Идея полного запрета продажи вейпов начали широко обсуждаться в России с 2023 г. Депутаты вносили в Госдуму соответствующие законопроекты в 2024 году. До первого чтения они так и не дошли. О том, что эту идею одобряет президент Владимир Путин, стало известно 6 ноября 2025 года.

