Майские праздники станут самыми короткими за восемь лет

Источник:
ТАСС
Майские праздники в 2026 году будут самыми короткими за последние восемь лет из-за длинных новогодних каникул, сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Это не случайность, а «результат того, как формируется производственный календарь», сказала ТАСС Стенякина. Она напомнила, что в 2026 году новогодние праздники длились 12 дней: с 31 декабря по 11 января включительно. Это повлияло на длину праздников в мае.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКалендарь праздников в 2026 году

В этом году нерабочими днями станут 1-3 мая, а также 9-11 мая. В общей сложности жители РФ будут отдыхать шесть дней. В 2022, 2024 и 2025 годах майские праздники длились восемь дней, а в 2023 году — семь.

Май традиционно считается месяцем с пониженной нормой рабочего времени. В 2026 году всего 19 рабочих дней. Это меньше, чем в других месяцах, например, в апреле или июне.

Еще по теме
Перечислены сферы с самыми высокими зарплатами в России
Россиян предупредили об ужесточении борьбы за рабочие места
Как сходить в отпуск и не потерять в зарплате
Подсчитан средний возраст работника в России
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Ученые нашли мужскую «точку G»
Снимок обнаженного Зеленского нашли в файлах Эпштейна
Украина выпустила по России новейшие крылатые ракеты
Адам Кадыров оказался не майором
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Кто такие люди-нарциссы
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Чаты с ИИ-девушкой: как пообщаться с виртуальной собеседницей
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Мультимедиа
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Топ комментариев

andrei703333

Клоунада, 18 лет, ещё даже строчку не отслужил, а уже майор

staff850

Готова конечно...., других проблем то нет в стране....

kostyl

ужас, кошмар. наказать виновных

Uynachalnica

А хоть и младший, то все равно на него учиться надо.