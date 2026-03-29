Майские праздники станут самыми короткими за восемь лет

Майские праздники в 2026 году будут самыми короткими за последние восемь лет из-за длинных новогодних каникул, сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Это не случайность, а «результат того, как формируется производственный календарь», сказала ТАСС Стенякина. Она напомнила, что в 2026 году новогодние праздники длились 12 дней: с 31 декабря по 11 января включительно. Это повлияло на длину праздников в мае.

В этом году нерабочими днями станут 1-3 мая, а также 9-11 мая. В общей сложности жители РФ будут отдыхать шесть дней. В 2022, 2024 и 2025 годах майские праздники длились восемь дней, а в 2023 году — семь.

Май традиционно считается месяцем с пониженной нормой рабочего времени. В 2026 году всего 19 рабочих дней. Это меньше, чем в других месяцах, например, в апреле или июне.