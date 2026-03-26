Адам Кадыров появился на совещании с погонами майора

Сын главы Чечни Рамзана Адам Кадыров появился на совещании с командирами силовых подразделений Чечни в форме со звездами, которые могут соответствовать майорским погонам.

Кадыров опубликовал видео с совещания, на котором выступил 18-летний Адам, с апреля 2025 года возглавивший Совет безопасности Чеченской Республики. Глава рассказал, что « Совбезом ЧР проводится системная работа по координации межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественной, экономической и экологической безопасности».

На погонах сына главы республики находились звезды среднего размера, что может соответствовать воинскому званию майора.

Адам Кадыров награжден различными медалями, но о присвоении ему офицерского звания известно не было.

Это первое официальное появление Адама после сообщений в январе о серьезном ДТП с его участием. В начале февраля Кадыров публиковал видео ужина с Адамом, в котором в шутку называл его воскресшим.