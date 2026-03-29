Эксперты объяснили сближение США с Лукашенко

Newsweek
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и спецпосланник США Джон Коул
Политика США в отношении Белоруссии изменилась. Вместо санкций, заморозки связей и поддержки оппозиции, Вашингтон отправляет в Минск своих посланцев и посылает сигналы о потеплении в отношениях, пишет журнал Newsweek в редакционной статье.

На протяжении многих лет Вашингтон относился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко как авторитарному правителю и не желал иметь с ним дел, но ситуация изменилась. «В Минск направлен спецпосланник, отдельные санкции ослаблены, а также больше не исключается возможность встречи Дональда Трампа с Лукашенко на американской земле», — констатирует издание.

Авторы статьи отмечают, что и сам Лукашенко пытается представить себя в новом качестве. В разговорах с приезжими американцами он говорит о готовности обсуждать не только Украину, но и более широкие конфликты, а также намекает на наличие идей по Ирану.

«Для Трампа привлекательность встречи с белорусским коллегой очевидна. Лукашенко — один из немногих лидеров, имеющих прямой доступ к российскому лидеру Владимиру Путину, и к тому же заинтересован доказать, что может быть полезен», — приводит издание мнение экспертов.

В условиях, когда прямые каналы США и России заблокированы — особенно из-за действий Трампа в Иране, на Кубе и в Венесуэле, — Белоруссия предлагает потенциальный обходной путь, отмечается в статье.

Лукашенко давно пытается позиционировать себя посредником между Россией и Западом. В прошлом он проводил переговоры и периодически предлагал выступить посредником во встречах с участием Москвы, Киева и Вашингтона, напомнили авторы статьи.

