Белый дом встревожило возможное подорожание нефти до $200

Специалисты из администрации Трампа изучают, как потенциальный взлет цен на нефть до 200 долларов за баррель может повлиять на экономику, рассказали источники. Это означает, что Белый дом рассматривают возможные последствия экстремальных сценариев войны против Ирана

По словам источников, еще до начала войны против Ирана глава американского Минфина Скотт Бессент беспокоился о том, что конфликт повысит цены на нефть и нанесет урон экономике.

Нефть по 170 долларов в течение привела бы к ускорению инфляции в США и Европе, а также замедлила бы экономический рост. Цена в 200 долларов, что ранее было лишь единожды, в 2008 году, стала бы «огромным шоком» для мировой экономики, считают эксперты.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о растущем спросе в мире на российскую нефть, который скоро станет трудно удовлетворять.