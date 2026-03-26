НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Белый дом встревожило возможное подорожание нефти до $200

Bloomberg
Bloomberg
208 1
Нефть
Фото: © Sibnet.ru

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможные последствия в случае, если цена на нефть поднимется до 200 долларов за баррель, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Специалисты из администрации Трампа изучают, как потенциальный взлет цен на нефть до 200 долларов за баррель может повлиять на экономику, рассказали источники. Это означает, что Белый дом рассматривают возможные последствия экстремальных сценариев войны против Ирана

По словам источников, еще до начала войны против Ирана глава американского Минфина Скотт Бессент беспокоился о том, что конфликт повысит цены на нефть и нанесет урон экономике.

Нефть по 170 долларов в течение привела бы к ускорению инфляции в США и Европе, а также замедлила бы экономический рост. Цена в 200 долларов, что ранее было лишь единожды, в 2008 году, стала бы «огромным шоком» для мировой экономики, считают эксперты.

Нефтяные доходы России установили рекорд

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о растущем спросе в мире на российскую нефть, который скоро станет трудно удовлетворять.

Нефтяные доходы России установили рекорд
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Самое популярное
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Топ комментариев

andrei703333

Больной какой то, зачем вообще что то писать, что его не касается, Норрис что враг ему, какое ему дело...

krasprol

Большой мастер по лизанию и не только байкальского льда....

Удавиков

запасы вооружения у деда поизносились, верить ему нельзя, сколько раз уже обманывал иранцев

se 34

Ага конечно , они там в лондоне хотят сделку, и по той сделке наверное РФ должна распустить армию, нагнуться...