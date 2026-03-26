Женщина впервые возглавила церковь Англии

Бывшая медсестра Сара Муллали стала первой женщиной, возглавившей Церковь Англии за всю 1400-летнюю ее историю.

Накануне Муллали официально стала 106‑м архиепископом Кентерберийским. В своей первой проповеди она подчеркнула, что «церковь идет с Богом, доверяя тому, что Бог идет с ней».

Принятие сана ознаменовала начало ее публичного служения как главы Церкви Англии и духовного лидера мирового англиканского сообщества, объединяющего более 100 миллионов верующих.

На церемонии присутствовали более 2 тысяч человек, включая принца и принцессу Уэльских, премьер‑министра Великобритании Кира Стармера. Присутствовали делегации Римско‑католической и Православной церквей, а также других конфессий.

Сара Муллалли родилась 26 марта 1962 года. Более 35 лет она проработала в Национальной службе здравоохранения — занимала должность главного специалиста по сестринскому делу при правительстве Англии. В сан священника она была рукоположена в 2002 году.

Церковь Англии (The Church of England) — государственная христианская церковь в Великобритании, отделившаяся от католицизма в XVI веке при короле Генрихе VIII. Глава церкви — британский монарх, высшее духовное лицо — архиепископ Кентерберийский.