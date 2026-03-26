СМИ узнали о скором начале наземной операции США в Иране

Наземная операция американских войск в Иране запланирована и может начаться в ближайшее время, сообщил журналист The Wall Street Journal Алекс Уорд со ссылкой на источники.

«Минимум трое республиканцев в Конгрессе, включая председателей вооруженных сил Палаты представителей и Сената, ясно дают понять, что наземная операция в Иране запланирована и потенциально может начаться в ближайшее время»,— написал Уорд в соцсети Х.

По информации источников, США планирует силами морской пехоты захватить один или несколько островов у южного побережья Ирана для восстановления судоходства через Ормузский пролив.

Ранее The Jerusalem Post сообщал, что США считают, что у них «может не остаться другого выбора», кроме как начать наземную военную операцию по захвату острова Харк, через который Иран экспортирует 90% своей нефти.

CNN со ссылкой на источники сообщил, что Иран перебрасывает дополнительные войска на остров и устанавливает мины на случай вторжения.