СМИ узнали о скором начале наземной операции США в Иране

Sibnet.ru
Морская пехоты США
Фото: Tech. Sgt. Joshua Garcia

Наземная операция американских войск в Иране запланирована и может начаться в ближайшее время, сообщил журналист The Wall Street Journal Алекс Уорд со ссылкой на источники.

«Минимум трое республиканцев в Конгрессе, включая председателей вооруженных сил Палаты представителей и Сената, ясно дают понять, что наземная операция в Иране запланирована и потенциально может начаться в ближайшее время»,— написал Уорд в соцсети Х.

По информации источников, США планирует силами морской пехоты захватить один или несколько островов у южного побережья Ирана для восстановления судоходства через Ормузский пролив.

Ранее The Jerusalem Post сообщал, что США считают, что у них «может не остаться другого выбора», кроме как начать наземную военную операцию по захвату острова Харк, через который Иран экспортирует 90% своей нефти.

CNN со ссылкой на источники сообщил, что Иран перебрасывает дополнительные войска на остров и устанавливает мины на случай вторжения.

Еще по теме
Иран поставил условие для переговоров с США
Раскрыты цели Израиля в конфликте с Ираном
Reuters узнал о подготовке Китая к подводной войне с США
Саудовская Аравия присоединится к ударам по Ирану
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Блокировка кредита в €90 млрд разозлила Зеленского
Снимок обнаженного Зеленского нашли в файлах Эпштейна
США объявили Россию ядерной угрозой
Обматеривший Чака Норриса и россиян депутат столкнулся с проблемами
Умер легендарный Чак Норрис
Венгрия и Словакия заблокировали выплату Украине кредита ЕС
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана
Началась скрытая блокировка Telegram в России
Кто такие люди-нарциссы
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Все статьи
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
34
Трамп объявил мораторий на удары по Ирану
21
Саудовская Аравия присоединится к ударам по Ирану
10
Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива
10
США пообещали Украине «рай» за отказ от Донбасса
10
Нефтяные доходы России установили рекорд