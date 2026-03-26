НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Поисковики составили список мест несчастного случая с Усольцевыми

Источник:
Sibnet.ru
Поиски семьи Усольцевых в октябре 2025 года
Фото: © ДПСО «ЛизаАлерт» Красноярского края

Члены поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» предполагают, в каком месте мог произойти несчастный случай с семьей Усольцевых, однако проверить эти точки можно будет после схода снежного покрова, сообщил глава отряда Григорий Сергеев.

Сергей и Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь 28 сентября 2025 года отправились в поход по несложной тропе в горах возле поселка Кутурчин Красноярского края и пропали. Масштабные поиски до сих пор не дали результата.

«В последние дни поиска снега в некоторых точках было по колено. Даже по рельефу этого снега мы не скажем, если там кто-то лежит. Но есть несколько основных мест наших предположений, в которых можно работать только с исчезнувшим снежным покровом», — сказал Сергеев в интервью ТАСС.

По словам поисковика, теоретически можно обнаружить с помощью беспилотника металлические предметы, которые были у семьи, например, ключи от машины или брелок.

SIBNET.RU В TELEGRAM
ЧП #Происшествия #Красноярск
Обсуждение (1)
