Вышел первый трейлер сериала «Гарри Поттер»

Кинокомпания HBO представила первый трейлер нового сериала «Гарри Поттер». Премьера первого сезона запланирована на Рождество, в декабре 2026 года.

В трейлере показали события начала книги «Гарри Поттер и философский камень», которой будет посвящен первый сезон. Это получение Гарри письма из Хогвартса, знакомство «мальчика, который выжил» с Роном, Гермионой и другими героями, первые уроки.

В видео мельком представили практически всех основных героев, в том числе — темнокожего Снейпа в исполнении Паапа Эссьеду, которого заранее критикуют некоторые поклонники серии.

Создатели нового «Гарри Поттер» обещали максимально точную адаптацию книг Джоан Роулинг. В том числе в сериале покажут сцены, которые не попали в оригинальную кинофраншизу, например, сцены обучения Гарри в обычной школе.

Главные роли в сериале исполнили Доминик Маклафлин (Гарри Поттер), Аластер Стаут (Рон Уизли) и Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер).