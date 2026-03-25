НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Пострадавшие при ЧС получат оплачиваемый выходной

Источник:
Sibnet.ru
182 0
Взрыв газа на улице Линейной в Новосибирске
Фото: © Sibnet.ru

Госдума приняла законопроект о праве пострадавших в чрезвычайных ситуациях на оплачиваемый выходной и пятидневный отпуск без сохранения зарплаты, документ доступен в электронной базе парламента.

Выходной и отпуск будут предоставляться при фактическом проживании гражданина в жилом помещении, оказавшемся в зоне ЧС, а также при нарушении условий жизнедеятельности и при утрате имущества. Конкретный порядок предоставления отпуска определит правительство.

Изменения позволят обеспечить работников необходимым временем для восстановления документов, утраченных при ЧС, получения поддержки, а также восстановления приемлемых условий жизнедеятельности, говорится в пояснительной записке.

Закон вносит изменения в Трудовой кодекс и вступает в силу 1 сентября 2026 года. По оценке разработчиков, затраты на его реализацию составят порядка 76 миллионов рублей в год.

Еще по теме
Мелкий бизнес «попал»: налоговики отследят переводы россиян
ИИ счел фамилию писателя Драгунского пропагандой наркотиков
Минпросвещения допустило запрет мобильных телефонов для детей
Введено наказание за отрицание геноцида советского народа
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Блокировка кредита в €90 млрд разозлила Зеленского
США объявили Россию ядерной угрозой
Обматеривший Чака Норриса и россиян депутат столкнулся с проблемами
Лиса сняла маску в шоу «Маска»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Самое обсуждаемое
34
Трамп объявил мораторий на удары по Ирану
20
Саудовская Аравия присоединится к ударам по Ирану
10
Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива
10
США пообещали Украине «рай» за отказ от Донбасса
8
Чиновников обяжут пользоваться мессенджером Mах