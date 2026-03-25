Пострадавшие при ЧС получат оплачиваемый выходной

Госдума приняла законопроект о праве пострадавших в чрезвычайных ситуациях на оплачиваемый выходной и пятидневный отпуск без сохранения зарплаты, документ доступен в электронной базе парламента.

Выходной и отпуск будут предоставляться при фактическом проживании гражданина в жилом помещении, оказавшемся в зоне ЧС, а также при нарушении условий жизнедеятельности и при утрате имущества. Конкретный порядок предоставления отпуска определит правительство.

Изменения позволят обеспечить работников необходимым временем для восстановления документов, утраченных при ЧС, получения поддержки, а также восстановления приемлемых условий жизнедеятельности, говорится в пояснительной записке.

Закон вносит изменения в Трудовой кодекс и вступает в силу 1 сентября 2026 года. По оценке разработчиков, затраты на его реализацию составят порядка 76 миллионов рублей в год.