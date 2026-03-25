НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Иран отверг план США по прекращению войны

Источник:
Press TV
291 2
Армия Ирана (ракета)
Фото: © Hossein Fatemi

Власти Ирана отвергли американский план США по прекращению войны, конфликт будет остановлен только после выполнение необходимых условий.

Тегеран выдвинул несколько требований, среди которых гарантированная и четко определенная выплата компенсаций за военный ущерб и репарации, а также международное признание суверенного права Ирана на контроль над Ормузским проливом, передает Press TV.

Также Иран требует полное прекращение «агрессии и убийств», завершение войны на всех фронтах и для всех групп сопротивления, участвовавших на всей территории региона и предоставление гарантий того, что конфликт не возобновится.

США ранее направили Ирану план по прекращению боевых действий из 15 пунктов, среди которых: отказ от запасов высокообогащенного урана, усиление инспекций ООН, ограничение дальности баллистических ракет, а также сокращение поддержки прокси-сил.

Политика #Мир
Читайте также
Обсуждение (2)
Топ комментариев

