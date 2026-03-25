Иран отверг план США по прекращению войны

Власти Ирана отвергли американский план США по прекращению войны, конфликт будет остановлен только после выполнение необходимых условий.

Тегеран выдвинул несколько требований, среди которых гарантированная и четко определенная выплата компенсаций за военный ущерб и репарации, а также международное признание суверенного права Ирана на контроль над Ормузским проливом, передает Press TV.

Также Иран требует полное прекращение «агрессии и убийств», завершение войны на всех фронтах и для всех групп сопротивления, участвовавших на всей территории региона и предоставление гарантий того, что конфликт не возобновится.

США ранее направили Ирану план по прекращению боевых действий из 15 пунктов, среди которых: отказ от запасов высокообогащенного урана, усиление инспекций ООН, ограничение дальности баллистических ракет, а также сокращение поддержки прокси-сил.