War Thunder показал новый трейлер пехотного режима

Студия Gaijin Entertainment выпустила трейлер закрытого бета-тестирования пехотного режима для War Thunder.

Геймеров ждут масштабные сражения, в которых смогут принять участие солдаты разных боевых специальностей с самым современным вооружением, экипировкой и оборудованием. Им будут оказывать поддержку танки, боевые машины пехоты, дроны и ударные вертолеты.

Пехотные сражения в War Thunder развернутся на новой карте «Аль-Масса», дизайн которой исполнен в духе городов Ближнего Востока. На выбор у геймеров будут классы штурмовика, снайпера, специалиста и пулеметчика.

Арсенал пехотного режима пополнился автоматами АКС-74У, FN SCAR-L, Корд 6П68, пистолетом-пулеметом Colt 9mm SMG и двумя дробовиками для уничтожения FPV-дронов: КС-П и Mossberg 590.

Пехотинцам предстоит сражаться в режиме «Превосходство» на 128 игроков — он предусматривает захват и удержание контрольных зданий с несколькими этажами. Для этого необходимо зачищать этаж за этажом и организовывать оборону.

Сейчас пехотный режим находится на этапе разработки, некоторые функции игры ограничены. Записаться на участие в тестировании можно на официальном сайте проекта.