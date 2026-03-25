2ГИС запустил навигатор для начинающих водителей

Режим «Легкий маршрут» появился в приложении 2ГИС, он позволит начинающим водителям избегать сложных развязок, сообщила пресс-служба сервиса.

Новый режим минимизирует повороты налево, развороты, движение по кольцевым развязкам, многополосным и скоростным дорогам. Он может пригодиться и опытным водителям, которые хотят проехать по незнакомому месту.

«За рулем важно чувствовать уверенность и спокойствие — будь то первые поездки после получения прав, движение по незнакомым улицам, освоение новой машины или усталость после долгого дня», — отмечается в сообщении.

«Легкий маршрут» уже доступен в мобильном приложении 2ГИС на iOS и Android. Его можно выбрать среди других вариантов перед началом поездки, а при необходимости отключить в настройках.