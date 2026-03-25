Нефтяные доходы России установили рекорд

Доходы России от экспорта нефти выросли до максимума с марта 2022 года, следует из расчетов агентства Bloomberg.

Резкий рост доходов обусловлен подорожанием экспортных сортов нефти и увеличением объемов поставок из-за ослабления американских санкций. До начала кампании США и Израиля против Ирана доходы России от нефти снижались на фоне падения мировых цен.

Рост напряженности, кульминацией которого стало нападение на Иран в конце февраля, остановил падение и удвоил стоимость экспорта Москвы. Так, за последние три недели соответствующие доходы выросли со 135 миллионов долларов до 270 миллионов.

По последним данным, морской экспорт российской нефти в среднем составлял 3,6 миллиона баррелей в сутки за четыре недели до 22 марта, что примерно на 160 тысяч баррелей больше, чем за неделю до 15 марта.

После того, как США временно разрешили Индии закупать российскую нефть, уже загруженную на танкеры, объем ее поставок вырос до 1,14 миллиона баррелей в сутки за 22 дня в марте против 1,09 миллиона в феврале.

Кроме того, на фоне резкого подорожания углеводородов на мировых рынках и ослаблений санкций США, сократился размер скидок на нефть, которые Москва была вынуждена предоставлять для увеличения поставок в Китай.