НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

OpenAI закрыла нейросеть для генерации видео Sora

Источник:
Sibnet.ru
132 1
Фото: © сгенерировано Stable Diffusion
Фото: © сгенерировано Stable Diffusion

Компания OpenAI объявила о закрытии бесплатной нейросети Sora, способной создавать высококачественные видео по текстовому запросу.

«Мы прощаемся с приложением Sora. Всем, кто создавал что-то с помощью Sora, делился этим и создавал вокруг этого сообщество — спасибо. То, что вы делали с Sora, имело значение, и мы понимаем, что эта новость вас разочаровала», — написала команда проекта в соцсети Х.

Продукт был выпущен в сентябре 2025 года и стал вторым приложением OpenAI для iPhone. Изначально запуск Sora сопровождался большим ажиотажем, сервис привлек значительное количество пользователей.

Но вскоре OpenAI ввела строгие ограничения, касающиеся использования интеллектуальной собственности без разрешения правообладателей. Этот шаг фактически резко снизил интерес пользователей.

Эксперты отмечают, что в отличие от чат-бота ChatGPT, разработчики Sora не смогли найти реальные способы монетизации приложения. С учетом больших затрат было решено свернуть поддержку платформы.

Хайтек #Софт
Как сделать
Читайте также
Самое популярное
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Топ комментариев

