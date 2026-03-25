Снимок обнаженного Зеленского нашли в файлах Эпштейна

Изображение обнаженного президента Украины Владимира Зеленского в постели нашли в рассекреченных документах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна.

На снимке Зеленский с потерянным взглядом лежит на кровати, рядом с ним находятся французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пишет РИА Новости. Соответствующий файл опубликован на сайте американского Минюста.

По оценке экспертов, изображение было сгенерировано искусственным интеллектом. Снимок с Зеленским, Макроном и Стармером содержался в одном из документов с электронными письмами, имя отправителя которых было скрыто американскими властями.

Известно, что в письме с фотографией неизвестный автор призывает президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина защитить его от лидеров трех государств, изображенных на фото.

Материалы по делу Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних, были обнародованы Минюстом США в начале февраля. Всего в открытом доступе появилось более 3 миллионов страниц.