Венгрия приостановила поставки газа на Украину

Будапешт приостанавливает поставки газа Киеву до тех пор, пока не начнет получать российскую нефть по трубопроводу «Дружба», заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Пока Украина не поставляет нефть, она не будет получать газ из Венгрии. Мы защитим энергетическую безопасность Венгрии, сохраним фиксированные цены на бензин и сниженные тарифы на газ», — заявил Орбан в видеообращении к нации.

Украина до недавнего времени получала российский газ из Венгрии в реверсном режиме. Так, в 2025 году Киев закупил в этой стране около 46% всего импортируемого газа, поставки покрывали порядка 30% от ежемесячных потребностей страны в этом виде топлива.

Российская нефть не поступает в Венгрию и Словакию с 27 января, Киев объясняет остановку выходом из строя нефтепровода «Дружба». Будапешт уверен, что нефтепровод пригоден к работе и Украина блокирует поставки исключительно по политическим причинам.