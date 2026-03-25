НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Венгрия приостановила поставки газа на Украину

Источник:
Sibnet.ru
276 2
Газпром
Фото: © сайт ОАО Газпром

Будапешт приостанавливает поставки газа Киеву до тех пор, пока не начнет получать российскую нефть по трубопроводу «Дружба», заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Пока Украина не поставляет нефть, она не будет получать газ из Венгрии. Мы защитим энергетическую безопасность Венгрии, сохраним фиксированные цены на бензин и сниженные тарифы на газ», — заявил Орбан в видеообращении к нации.

Украина до недавнего времени получала российский газ из Венгрии в реверсном режиме. Так, в 2025 году Киев закупил в этой стране около 46% всего импортируемого газа, поставки покрывали порядка 30% от ежемесячных потребностей страны в этом виде топлива.

Российская нефть не поступает в Венгрию и Словакию с 27 января, Киев объясняет остановку выходом из строя нефтепровода «Дружба». Будапешт уверен, что нефтепровод пригоден к работе и Украина блокирует поставки исключительно по политическим причинам.

Еще по теме
Рост цен на нефть сыграл на руку России и ударил по Европе
ЕС исключил закупки российского газа даже в случае энергоколлапса
Европе предсказали «цунами цен на нефть и газ»
Дерипаска снова предрек России «невеселые перспективы»
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Самое популярное
Блокировка кредита в €90 млрд разозлила Зеленского
Умер легендарный Чак Норрис
США объявили Россию ядерной угрозой
Лиса сняла маску в шоу «Маска»
Обсуждение (2)
О самом главном
Кто такие люди-нарциссы
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Все статьи
Мультимедиа
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Топ комментариев

andrei703333

Больной какой то, зачем вообще что то писать, что его не касается, Норрис что враг ему, какое ему дело...

Denis-ka

Вместе с ним ушла целая эпоха...очень печально, но всех ждет в конце одно и тоже. Press F=(

-Керя-

86 лет в спортзал ходил (однако)

krasprol

Большой мастер по лизанию и не только байкальского льда....