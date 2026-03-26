США и группа посредников обсуждают возможность проведения мирных переговоров на высоком уровне с Ираном в четверг, 26 марта, пишет издание Axios со ссылкой на дипломатических источников.

Если планы по проведению непубличных переговоров между Соединенными Штатами и Ираном реализуются, то, скорее всего, в них примет участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, рассказал один из источников.

По его словам, предполагается, что Иран на переговорах будет представлять спикер иранского парламента Мохаммед-Багер Галибаф. Встреча назначена 26 марта. «Все пытаются понять, реально ли это», — сказал другой источник.

Ранее стало известно, что США направили Ирану планиз 15 пунктов по прекращению войны на Ближнем Востоке. Это отражает стремление администрации президента США Дональда Трампа найти путь к выходу из конфликта, считают эксперты.

В СМИ также просочилась информация, что Тегеран предпочел бы вести переговоры не со спецпосланником Стивом Уиткоффом, а с Ди Вэнсом.