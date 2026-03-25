Составлен рейтинг самых популярных сериалов в России

Sibnet.ru
Кадр из сериала «Игра в кальмара»
Исследовательская компания «Медиология» представила топ-100 сериалов, популярных в России в 2025 году. В рейтинг вошли как отечественные, так и зарубежные сериалы.

Новый рейтинг учитывал популярность контента в поисковых системах, просмотры онлайн и по ТВ, интерес в соцсетях. Высокий показатель означает большую заметность , обсуждаемость сериала и его влияние на население России.

В первую десятку самых популярных сериалов вошли:

  1. «Игра в кальмара» (Южная Корея, триллер)
  2. «Очень странные дела» (США, фантастика)
  3. «След» (Россия, детектив)
  4. «Папины дочки» (Россия, комедия)
  5. «Универ» (Россия, комедия)
  6. «Ландыши. Такая нежная любовь» (Россия, мелодрама)
  7. «Зимородок (Турция, мелодрама)
  8. «Аутсорс» (Россия, драма)
  9. «Первый отдел» (Россия, детектив)
  10. «Фишер» (Россия, триллер).

В топе-100 доминируют российские сериалы — их 59. Второе место занимают США (21 сериал). Также представлены Турция (10), Япония (6), Южная Корея (2) и Великобритания (2).

