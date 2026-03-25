Составлен рейтинг самых популярных сериалов в России

Исследовательская компания «Медиология» представила топ-100 сериалов, популярных в России в 2025 году. В рейтинг вошли как отечественные, так и зарубежные сериалы.
Новый рейтинг учитывал популярность контента в поисковых системах, просмотры онлайн и по ТВ, интерес в соцсетях. Высокий показатель означает большую заметность , обсуждаемость сериала и его влияние на население России.
В первую десятку самых популярных сериалов вошли:
- «Игра в кальмара» (Южная Корея, триллер)
- «Очень странные дела» (США, фантастика)
- «След» (Россия, детектив)
- «Папины дочки» (Россия, комедия)
- «Универ» (Россия, комедия)
- «Ландыши. Такая нежная любовь» (Россия, мелодрама)
- «Зимородок (Турция, мелодрама)
- «Аутсорс» (Россия, драма)
- «Первый отдел» (Россия, детектив)
- «Фишер» (Россия, триллер).
В топе-100 доминируют российские сериалы — их 59. Второе место занимают США (21 сериал). Также представлены Турция (10), Япония (6), Южная Корея (2) и Великобритания (2).