Иран поставил условие для переговоров с США

Источник:
РИА Новости
284 1
Флаги Ирана
Фото: Javid Nikpour / CC BY 4.0

Иран согласится на переговоры, когда США прекратят враждебные действия против иранского народа, заявил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

«Пока не будет на то наша воля, ничто не вернется на круги своя. Эта воля возникнет тогда, когда мысль о действиях против иранского народа будет полностью вычищена из вашего грязного разума», — приводит РИА Новости заявление Зольфагари.

Ранее стало известно, что Тегеран предпочел бы вести переговоры не со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, а с вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

В понедельник, 23 марта президент США Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики Ирана.

Denis-ka

Вместе с ним ушла целая эпоха...очень печально, но всех ждет в конце одно и тоже. Press F=(

andrei703333

Больной какой то, зачем вообще что то писать, что его не касается, Норрис что враг ему, какое ему дело...

-Керя-

86 лет в спортзал ходил (однако)

krasprol

Большой мастер по лизанию и не только байкальского льда....