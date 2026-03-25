Иран поставил условие для переговоров с США

Иран согласится на переговоры, когда США прекратят враждебные действия против иранского народа, заявил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

«Пока не будет на то наша воля, ничто не вернется на круги своя. Эта воля возникнет тогда, когда мысль о действиях против иранского народа будет полностью вычищена из вашего грязного разума», — приводит РИА Новости заявление Зольфагари.

Ранее стало известно, что Тегеран предпочел бы вести переговоры не со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, а с вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

В понедельник, 23 марта президент США Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики Ирана.