Аналитик дала совет по вложению средств после снижения ставки ЦБ

«Российской газете»
Условия по банковским продуктам меняются на фоне последовательного снижения ключевой ставки Банка России. Как сохранить доходность, рассказала «Российской газете» глава направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова.

«Цикл смягчения денежно-кредитной политики продолжится, но, вероятно, предложения банков по двузначным ставкам сохранятся до конца этого года. Вклады для россиян стали привычным и изученным способом для увеличения дохода, поэтому резкого смещения потребительского спроса в сторону альтернатив аналитики не ожидают», — пояснила Солдатенкова в интервью «Российской газете».

По ее словам, Банки продолжат предлагать повышенную доходность преимущественно за «короткие деньги». Поэтому наиболее выгодная стратегия для вкладчиков — размещение средств сроком на три-шесть месяцев. На такие депозиты пришлось больше половины всех открытых вкладов в 2025 году.

Чтобы зафиксировать повышенную доходность, можно присмотреться к долгосрочным вкладам сроком на год или рассмотреть вклады на шесть месяцев, если по ним предлагаются дополнительные бонусы, к примеру, надбавки за «новые деньги» или другие бонусы банков и их партнеров, посоветовала эксперт.

Она отметила, зафиксировать высокую доходность можно и с помощью инвестиционных продуктов. К ним относятся облигации федерального займа (ОФЗ) с фиксированным купоном. В качестве альтернативы могут рассматриваться корпоративные облигации. Например, бумаги с рейтингом, указывающим на надежность эмитентов, — не ниже АА.

«Для консервативных вкладчиков оптимально диверсифицировать средства: часть зафиксировать на один-два года, а другую — разместить в облигации или фонды денежного рынка. Такой подход обеспечит гарантию доходности и позволит аккуратно начать использовать новые способы для сбережений», — обратила внимание Солдатенкова.

