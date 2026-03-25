Раскрыты цели Израиля в конфликте с Ираном

Главная цель Израиля в войне с Ираном заключается в уничтожение его ядерной программы и ракетного потенциала, заявил посол Израиля на Украине Михаэль Бродский.

«Есть две цели этой войны с точки зрения Израиля. Первая – уничтожить ядерную программу Ирана, сделать невозможным ее восстановление в ближайшие годы, а лучше – десятилетия. Вторая – уничтожить ракетный потенциал, не только сами ракеты, но также и пусковые установки, и производство ракет и дронов на территории Ирана», — приводит «РБК. Украина» слова дипломата.

Бродский отметил, что смена режима «была бы желательной», и никто этого не скрывает. Однако с точки зрения Израиля этот сценарий не является целью войны с Ираном.

США совместно с Израилем 28 февраля начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.