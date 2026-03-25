Президент США Дональд Трамп
Москва и Киев приближаются к договоренностям об урегулировании конфликта на Украине, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, отметив, что рассчитывает на встречу глав государств.
«Я бы хотел, чтобы президент Путин и президент Зеленский встретились и заключили сделку», — приводит ТАСС слова Трампа, сказанные им в ответ на вопрос о том, чего бы он хотел добиться до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в США в ноябре.
Глава Белого отметил, что Россия и Украине приближаются к заключению соглашения. «Я думаю, что они приближаются к этому, но я уже довольно давно это говорю», — сказал Трамп.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Зеленский изъявил желание заключить сделку с Россией.