Москва и Киев приближаются к договоренностям об урегулировании конфликта на Украине, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, отметив, что рассчитывает на встречу глав государств.

«Я бы хотел, чтобы президент Путин и президент Зеленский встретились и заключили сделку», — приводит ТАСС слова Трампа, сказанные им в ответ на вопрос о том, чего бы он хотел добиться до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в США в ноябре.

Глава Белого отметил, что Россия и Украине приближаются к заключению соглашения. «Я думаю, что они приближаются к этому, но я уже довольно давно это говорю», — сказал Трамп.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Зеленский изъявил желание заключить сделку с Россией.