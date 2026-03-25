Установлен срок подачи документов для поступления в 1 класс

Sibnet.ru
Первое сентября
Прием заявлений для поступления в первый класс стартует в российских школах не позднее 1 апреля, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

«Во всех российских школах не позднее 1 апреля стартует прием заявлений в первые классы. Первая волна подачи заявлений продлится до 30 июня», — говорится в сообщении.

Документы можно подать в учебное заведение лично или направить почтой с уведомлением о вручении. Также родители могут записать ребенка в школу через портал «Госуслуги» или через интегрированную с ним региональную платформу.

Сначала рассматриваются заявления семей, проживающих на территориях, которые закреплены за школой, а также тех, кто имеет право для зачисления вне очереди или в приоритетном порядке.

Как поступить на целевое обучение в вуз

Второй этап состоится с 6 июля до 5 сентября. В ходе него документы на зачисление в школу принимаются независимо от места регистрации ребенка, а приказ о зачислении издается в течение пяти рабочих дней.

Уведомление о зачислении поступит в личный кабинет на портале «Госуслуги» и на указанный родителями почтовый или электронный адрес.

Еще по теме
Больше практики: что изменит новый стандарт для старшеклассников
«Углубленная» версия единого учебника истории появится в России
Разработан новый стандарт обучения для 10-11-х классов
Как поступить на целевое обучение в вуз в 2026 году
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Самое популярное
Блокировка кредита в €90 млрд разозлила Зеленского
Умер легендарный Чак Норрис
США объявили Россию ядерной угрозой
Лиса сняла маску в шоу «Маска»
Картина дня
Умер легендарный Чак Норрис
Венгрия и Словакия заблокировали выплату Украине кредита ЕС
Россия констатировала провал «блицкрига» США против Ирана
Началась скрытая блокировка Telegram в России
О самом главном
Кто такие люди-нарциссы
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Все статьи
Мультимедиа
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
