Установлен срок подачи документов для поступления в 1 класс

Прием заявлений для поступления в первый класс стартует в российских школах не позднее 1 апреля, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

«Во всех российских школах не позднее 1 апреля стартует прием заявлений в первые классы. Первая волна подачи заявлений продлится до 30 июня», — говорится в сообщении.

Документы можно подать в учебное заведение лично или направить почтой с уведомлением о вручении. Также родители могут записать ребенка в школу через портал «Госуслуги» или через интегрированную с ним региональную платформу.

Сначала рассматриваются заявления семей, проживающих на территориях, которые закреплены за школой, а также тех, кто имеет право для зачисления вне очереди или в приоритетном порядке.

Второй этап состоится с 6 июля до 5 сентября. В ходе него документы на зачисление в школу принимаются независимо от места регистрации ребенка, а приказ о зачислении издается в течение пяти рабочих дней.

Уведомление о зачислении поступит в личный кабинет на портале «Госуслуги» и на указанный родителями почтовый или электронный адрес.