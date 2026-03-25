США передали Ирану план по выходу из конфликта

Соединенные Штаты передали Ирану план по прекращению боевых действий, пишет газета The New York Times со ссылкой на должностных лиц американской администрации.

Соединенные Штаты направили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны на Ближнем Востоке. Это отражает стремление администрации президента США Дональда. Трампа найти путь к выходу из конфликта, рассказали источники.

По их словам, план касается ключевых вопросов безопасности, включая иранские ракетную и ядерную программы. Отдельно прописано восстановление безопасности судоходства в Ормузском проливе, блокировка которого привела к резкому скачку мировых цен на нефть и газ.

Пока остается неясным, насколько широко иранские власти ознакомились с планом и готов ли Иран принять его в качестве основы для переговоров. На данный момент нет никаких признаков того, что война вот-вот закончится, отмечает издание.