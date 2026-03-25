Любителей бани и сауны отправят сдавать сперму

Минздрав России рекомендовал направлять мужчин, регулярно посещающих баню или сауну, на спермограмму, об этом говорится в методических рекомендациях ведомства.

Согласно методическим рекомендациям по диспансеризации, если пациент сообщает, что регулярно посещает бани, сауны или другие места с высокой температурой, его отправят на второй этап оценки — спермограмму с последующей консультацией уролога. Мера предусмотрена в рамках оценки рисков нарушений репродуктивного здоровья.

«Чтобы было понятно — температура в мошонке выше 45 градусов полностью обездвиживает сперматозоидов. Тут еще зависит, наверное, от техники парения. Я не большой специалист в саунах, банях и так далее, но если говорить, например, об одежде для бани — они же там во всяких колпачках ходят, трусах, полотенцах и так далее — то чем больше этот орган термоизолирован, тем лучше», — объяснил врач-уролог Владислав Гладышев RTVI.

Спермограмма особенно важна для мужчин в возрасте от 20 до 40 лет — именно в контексте влияния высоких температур на репродуктивную функцию, отметил врач.

По данным специалиста, увеличивается количество бесплодных мужчин и тех, у кого количество сперматозоидов в эякуляте снижается до каких-то критических значений.