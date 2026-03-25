Московский манул Тимофей снова остался без невесты

Манул Тимофей из Московского зоопарка во второй раз остался без невесты. Ему не смогут привезти самку из Франции, сообщил директор зоопарка Spaycific'Zoo Эммануэль Лемонье.

Тимофею уже некоторое время ищут невесту. Поиски осложняются тем, что большинство манулов, содержащихся в зоопарках, состоят в близком родстве, и это ограничивает возможности формирования новых пар.

«(Наши самки) являются носителями кошачьего герпеса и из-за этого не должны контактировать с другими манулами», — сказал РИА Новости директор французского зоопарка.

До этого Тимофею «отказала» манул Джесси, ставшая «животным года» Варшавского зоопарка в 2024 году. Все польские фертильные манулы входят в европейскую программу разведения в рамках Европейской программы защиты животных, поэтому поиск самца в России не ведется.

Манул Тимофей родился в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило в 2020 году. Спустя год он переехал в столицу, где стал всеобщим любимцем.