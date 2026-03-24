АвтоВАЗ запустил продажи Lada Vesta Sport нового поколения

Стартовали продажи Lada Vesta Sport нового поколения, машины уже поступают в дилерские центры, сообщила пресс-служба АвтоВАЗ. Рекомендованная розничная цена на новинку начинается с отметки 2,3 миллиона рублей.

Концепция модели базируется на использовании технологий и опыта, накопленных инженерным подразделением Lada Sport в шоссейно-кольцевых гонках: форсированный двигатель, спортивная управляемость с энергоемкой подвеской, эксклюзивный дизайн экстерьера и интерьера.

Конструкция новой Lada Vesta Sport насчитывает более 200 оригинальных деталей, уточнил производитель. Автомобиль впервые предлагается в двух типах кузова — седан и универсал. Он получил двигатель 1,8 литра EVO мощностью 147 лошадиных сил.

Также спортивная Vesta оснащена обновленной шестиступенчатой механической коробкой передач, рассчитанной на высокий крутящий момент. Клиренс автомобиля составляет 158 миллиметров.

Экстерьер включает аэродинамический обвес для повышения устойчивости на высокой скорости. Интерьер отделан в черно-красной цветовой гамме с кожаной оплеткой рулевого колеса и рычага коробки передач, установлены сиденья с развитой боковой поддержкой.

Vesta Sport выпускается в максимальной комплектации «Техно», которая включает светодиодную технику, ABS, EBD, BAS, ESC, TCS, систему помощи при трогании на подъеме, систему мониторинга слепых зон, бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя, датчики дождя и света.

Также машина получила обогрев рулевого колеса и всех сидений, полный обогрев ветрового стекла, передние и задние парктроники, камеру заднего вида, круиз-контроль, кондиционер, а также уникальную комбинацию приборов с отображением скорости прохождения дистанции.