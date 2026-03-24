Россия запустила собственный Starlink. ВИДЕО

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» провела первый запуск 16 космических аппаратов целевой группировки связи, сообщила пресс-служба разработчиков.

Компания опубликовала в телеграм-канале видео, на котором показаны кадры успешного отделения спутников от ракеты-носителя. После выхода на опорную орбиту спутники были взяты под управление, далее им предстоит проверка бортовых систем и перевод на целевую орбиту.

«Запуск первых аппаратов целевой группировки — переход от экспериментов к созданию сервиса связи. Команда Бюро 1440 прошла этот путь за тысячу дней — именно столько разделяет вывод на орбиту экспериментальных и серийных спутников», — говорится в сообщении.

«Бюро 1440» занимается испытаниями российского аналога спутниковой системы связи Starlink — низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет». Целью проекта является обеспечение широкополосного доступа в интернет со скоростью до 1 Гбит/с на абонентский терминал.

Тестовые спутники «Рассвет» были выведены на орбиту в 2023 году. Запуск коммерческого сервиса связи намечен на 2027 год. Предварительная стоимость проекта оценивается в 445 миллиардов рублей.