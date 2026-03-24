Минпросвещения допустило запрет мобильных телефонов для детей

Минпросвещения обсуждает идею запрета на использование мобильных телефонов детям до определенного возраста, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Ненормально, когда с трех лет ребенку дают смартфон или планшет, чтобы он не отвлекал родителей. Это ненормально. Это влияет на психологическое развитие ребенка», — пояснил Кравцов в интервью проекту «Эмпатия Манучи».

По словам министра, необходимо определить возраст, с которого ребенка можно допускать до телефона. При этом документально инициатива ведомства еще не оформлена, так как вопрос непростой, подчеркнул Кравцов.

Сейчас в российских школах действует запрет на использование мобильных телефонов на уроках, он заработал в 2023 году. Использовать гаджет можно только в случае угрозы для жизни и для доступа к электронным ресурсам, если это предусмотрено образовательной программой.