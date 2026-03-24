НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Космический грузовик вручную состыковался с МКС

Источник:
Sibnet.ru
99 0

Грузовой корабль «Прогресс МС-33» состыковался с Международной космической станцией в ручном режиме, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Прогресс на орбите
Фото: © NASA

Стыковку к модулю «Поиск» провел космонавт Сергей Кудь-Сверчков. Ручное сближение кораблей к МКС регулярно отрабатывается на тренировках при подготовке к полетам, уточнило ведомство.

Ручная стыковка потребовалась из-за инцидента, в ходе которого одна из антенн осталась в нераскрытом положении. Роскосмос уточнил, что происшествие не представляет серьезного риска для экипажа.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» стартовала с космодрома Байконур 22 марта. «Прогресс МС-33» доставит на станцию более трех тонн грузов, включая топливо, оборудование, продукты и материалы для научных экспериментов.

Тема: Человек и космос
Наука #Космос
Читайте также
Самое популярное
Обсуждение (0)
Картина дня
О самом главном
Все статьи
Мультимедиа
Самое обсуждаемое
