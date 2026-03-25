Какие часы самые точные

Механические часы имеют погрешность в несколько секунд в сутки, кварцевые — несколько секунд в год. Для сверхточного отчета времени ученые используют атомные или оптические часы — они отстают или убегают вперед на секунду через сотни миллионов лет.

Самые точные часы в мире

Самыми точными на сегодня считаются стронциевые часы с оптической решеткой, разработанные Университетом науки и технологии Китая — их допустимая погрешность не превышает одну секунду за 30 миллиардов лет, это двукратно превышает текущий возраст Вселенной.

Оптические часы — самые точные из доступных в настоящее время устройств для измерения времени. Они используют в качестве эталона частоту света, испускаемого при переходе электронов между энергетическими уровнями в атомах.

Такие устройства фактически представляют собой оптическую «ловушку» для охлажденных практически до абсолютного нуля атомов или ионов. Частота их атомного перехода измеряется специальным лазером со стабилизированной частотой.

Оптические часы — чрезвычайно чувствительный прибор. Им можно не только отсчитывать время, но и фиксировать гравитационный потенциал, что позволяет отслеживать деформацию земной коры, изменения грунтовых вод и вулканическую активность.

Какие часы являются эталоном

В качестве эталона времени сейчас используются атомные часы, впервые представленные в 1955 году. Дело в том, что каждый атом определенного элемента имеет строго фиксированную частоту поглощения и излучения электромагнитных волн.

Самые точные часы, работающие на данном принципе, содержат цезий-133 — его атомы облучаются микроволнами, а чувствительный прибор фиксирует момент, когда частота микроволн совпадает с резонансной частотой атомов.

На основе цезиевых эталонов сегодня работает международное атомное время и Всемирное координированное время (UTC).

Атомные часы имеют точность порядка одной секунды за 300 миллионов лет. Для понимания — если бы такие часы работали с момента появления динозавров и до наших дней, они бы не ошиблись и на секунду.

Зачем нужна такая точность

Существование современной цивилизации зависит от сверхточного времени — например, чтобы спутниковая навигация определила местоположение объекта, синхронизация часов на орбите и на приемнике должна быть выполнена с точностью до наносекунды.

На сверхточном времени работает мировой интернет и квантовая криптография, которая позволяет выявить любые попытки прослушивания переговоров и обеспечивает полную секретность передаваемой информации.

Кроме этого, с помощью оптических и ядерных часов ученые ищут гравитационные волны и темную материю, проверяют теорию относительности Эйнштейна в сильных полях, и изучают геологию планет через изменение гравитационного потенциала.