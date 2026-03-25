Каких питомцев можно перевозить в салоне самолета

Sibnet.ru
Кот в переноске
Фото: © Freepik.com

Правила перевозки животных в самолете зависят от авиакомпании, но все они допускают присутствие в салоне домашних кошек, собак и некоторых пород птиц.

Авиакомпании разрешают перевозить в салоне самолета небольшую собаку или кота. Но есть и ограничения: некоторые компании запрещают перевозку питомцев моложе 10-12 недель, а также животных с плоской мордочкой (мопсы или персидские кошки) из-за риска дыхательной недостаточности.

Допускаются в салон самолета домашние декоративные птицы (попугаи, канарейки). Перевозка диких или хищных птиц либо запрещена, либо требует отдельного согласования.

Для перевозки потребуется переноска (клетка для птиц), в которой будет достаточно места, чтобы питомец мог поворачиваться вокруг себя. Она должна быть оборудована поилкой и иметь специальное покрытие, впитывающее влагу.

Все авиакомпании, разрешающие перевозку животных в салоне, позволяют ставить переноску под сидение спереди. Часть компаний позволяет размещать переноску на отдельном кресле (как правило, у иллюминатора), если оно выкуплено пассажиром.

