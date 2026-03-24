США пообещали Украине «рай» за отказ от Донбасса

Белый дом (США)
Фото: © The White House

США на переговорах требуют от Украины вывести войска с территории Донбасса, взамен они обещают построить в стране «рай» и дать ей «реальные гарантии безопасности».

Отказ от американского предложения может оставить Киев без военной помощи, при этом Соединенные Штаты выйдут из мирного процесса, пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

«Они даже готовы на реальные гарантии безопасности для нас, если мы выйдем из Донбасса. Но как это реализовать на Украине, просто не представляю», — отметил один из членов команды Зеленского, знакомый с результатами мартовских переговоров США и Украины.

Другой источник издания рассказал, что украинская делегация «тратит массу времени», чтобы заставить США отказаться от идеи вывода ВСУ с территории Донбасса, однако американцы каждый раз возвращаются к ней.

«Украина постоянно дискутирует с этим Анкориджем. То есть, о чем бы ни говорили, всегда все сводится к тому, что американцы говорят типа: выйдите из Донбасса, и мы построим для вас рай, как договорились на Аляске», — рассказал один из членов команды украинских переговорщиков.

