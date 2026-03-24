«Красивые» номера для авто появятся на «Госуслугах»

Автовладельцы смогут выбирать «красивые» автомобильные номера и резервировать их, правительство России в целом поддержало соответствующий законопроект.
Законопроект о резервировании и последующей покупке «красивого» автомобильного номера через «Госуслуги» внесли «Новые люди» в октябре 2025 года. По подсчетам депутатов, это принесет в федеральный бюджет 25 миллиардов рублей ежегодно.
Нужно будет доработать механизм сохранения номера новым владельцем авто и другие процедурные моменты. Требуется конкретизировать «природу платы за резервирование» номеров, так как за госрегистрацию транспортного средства уже есть пошлина, приводит ТАСС отзыв кабмина.
Конкретных расценок пока нет, предполагается, что тарифы будут зависеть от сочетаний букв и цифр. Можно будет, как и раньше, оставить автоматически присвоенный номер.
«Важно, чтобы государство не устанавливало слишком высокие цены на номера. Если ценники будут в районе 500 тысяч рублей, то никто этим пользоваться не будет», — сказал «Коммерсанту» руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» «Народного фронта» Петр Шкуматов.