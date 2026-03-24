«Красивые» номера для авто появятся на «Госуслугах»

Автовладельцы смогут выбирать «красивые» автомобильные номера и резервировать их, правительство России в целом поддержало соответствующий законопроект.

Законопроект о резервировании и последующей покупке «красивого» автомобильного номера через «Госуслуги» внесли «Новые люди» в октябре 2025 года. По подсчетам депутатов, это принесет в федеральный бюджет 25 миллиардов рублей ежегодно.

Нужно будет доработать механизм сохранения номера новым владельцем авто и другие процедурные моменты. Требуется конкретизировать «природу платы за резервирование» номеров, так как за госрегистрацию транспортного средства уже есть пошлина, приводит ТАСС отзыв кабмина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Зачем России зеленые и бирюзовые автономера

Конкретных расценок пока нет, предполагается, что тарифы будут зависеть от сочетаний букв и цифр. Можно будет, как и раньше, оставить автоматически присвоенный номер.

«Важно, чтобы государство не устанавливало слишком высокие цены на номера. Если ценники будут в районе 500 тысяч рублей, то никто этим пользоваться не будет», — сказал «Коммерсанту» руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» «Народного фронта» Петр Шкуматов.