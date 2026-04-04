Откуда произошло выражение «пускать пыль в глаза»

Выражение «пускать пыль в глаза» происходит из старых единоборств, когда бойцы использовали нечестные методы борьбы. Но с тех пор оно несколько изменило значение.

Один из соперников тайком прихватил с собой мешочек с песком. В решающий момент схватки хитрец кинул горсть песка в лицо своему сопернику, и пока тот пытался проморгаться, принялся добивать его.

Так очевидец описал схватку, произошедшую в XVI в Москве у церкви Святой Троицы. Кулачные бои были очень популярны в дореволюционной России. И долгое время они проходили без строгих правил.

Только в 1726 году императрица Екатерина I указом прописала правила русского кулачного боя. Они запретили бить лежачего, а также кидать друг другу песком (пылью) в глаза, чтобы ослепить противника и потом применить к нему боевой прием.

С тех пор в русский язык вошло выражения «пускать пыль в глаза». Поначалу оно означало нечестные методы борьбы. Со временем значение несколько расширилось до «создавать ложное представление о себе, выставляя свое положение лучше, чем есть на самом деле».

Подобный фразеологизм есть и латинском языке — «смахивать пыль с очей» (Ulverem ab oculos aspergere). Оно появилось у гладиаторов, когда соперники так же бросали друг другу в лица пыль и песок.