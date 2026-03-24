Кишечная бактерия усилила человеческие мышцы

Кишечная бактерия Roseburia inulinivorans влияет на энергетический обмен и повышает силу мышц, выяснили испанские ученые. Результаты изысканий опубликованы журналом Gut.

Исследователи из Университета Альмерии изучали кишечный биом — совокупность микроорганизмов, живущих в пищеварительной системе, которые влияют на множество процессов в организме, включая обмен веществ и работу иммунной системы.

Участники эксперимента проходили тесты на мышечную силу. Оказалось, что бактерии рода Roseburia чаще встречались у людей с более высокими показателями силы, а присутствие вида Roseburia inulinivorans было связано с лучшими результатами сразу в нескольких тестах.

Так, у пожилых людей, в кишечнике которых обнаружили эту бактерию, сила хвата была почти на 30% выше, чем у сопоставимых участников без нее. Молодые добровольцы продемонстрировали схожие результаты.

Чтобы проверить возможную причинно-следственную связь, ученые провели дополнительный эксперимент на мышах. После заселения кишечника животных бактерией Roseburia inulinivorans их сила хвата увеличилась примерно на 30% по сравнению с контрольной группой.

Подопытные мыши, получившие бактериальный препарат, также показали существенное увеличение размеров мышечных волокон и рост числа быстро сокращающихся мышечных клеток, отвечающих за силу и мощность движений.

Ученые считают, что бактерия влияет на мышечную функцию через изменение обмена аминокислот и энергетических процессов в мышцах. Результаты исследования могут помочь в разработке пробиотиков, способных увеличивать мышечную силу.

SIBNET.RU В TELEGRAM