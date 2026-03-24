Блокировка кредита в €90 млрд разозлила Зеленского

Источник:
«Известия»
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: Presidenza della Repubblica italiana

Президент Украины Владимир Зеленский был разозлен действиями Европейского союза (ЕС), который не может повлиять на вето Венгрии по выделению Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

«Европа сейчас уперлась в Венгрию, которая успешно блокирует инициативы Брюсселя и Зеленского. Это его чертовски злит, потому что на Киев не остается времени и сил», — приводят «Известия» заявление Христофору.

По его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в первую очередь защищает интересы своей страны и не обязан выполнять желания Киева.

«И то, как Зеленский пытается давить на Венгрию, жалуясь Брюсселю, напоминает мне о том, что Киев пора остановить. Другого пути у нас нет», — заключил журналист.

Евросовет ранее сообщил, что решение о финансировании Украины отложено по итогам саммита Евросоюза. Указывалось, что Венгрия и Словакия не поддержали заявление, касающееся выделения средств Киеву.

Еще по теме
США пообещали Украине «рай» за отказ от Донбасса
ОАЭ встревожились приостановкой турпотока из России
Ким Чен Ын официально объявил врагом Южную Корею
Саудовская Аравия присоединится к ударам по Ирану
смотреть все
Читайте также
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
История и мифы Кругобайкальской железной дороги
Самое популярное
Кот с трехцветными глазами стал звездой соцсетей. ВИДЕО
Сериал «Большой человек» с покойным Романом Поповым выйдет на ТНТ
Умер легендарный Чак Норрис
США объявили Россию ядерной угрозой
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
