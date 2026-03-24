Президент Украины Владимир Зеленский был разозлен действиями Европейского союза (ЕС), который не может повлиять на вето Венгрии по выделению Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

«Европа сейчас уперлась в Венгрию, которая успешно блокирует инициативы Брюсселя и Зеленского. Это его чертовски злит, потому что на Киев не остается времени и сил», — приводят «Известия» заявление Христофору.

По его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в первую очередь защищает интересы своей страны и не обязан выполнять желания Киева.

«И то, как Зеленский пытается давить на Венгрию, жалуясь Брюсселю, напоминает мне о том, что Киев пора остановить. Другого пути у нас нет», — заключил журналист.

Евросовет ранее сообщил, что решение о финансировании Украины отложено по итогам саммита Евросоюза. Указывалось, что Венгрия и Словакия не поддержали заявление, касающееся выделения средств Киеву.