Ким Чен Ын официально объявил врагом Южную Корею

ЦТАК
Лидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын в программной речи на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва официально объявил Южную Корею враждебным государством.

«В особенности мы будем рассматривать Южную Корею как наиболее враждебное государство, полностью отвергать и игнорировать ее самыми ясными словами и действиями», — приводит ЦТАК заявление северокорейского лидера

Ким Чен Ына подчеркнул, что за любым возможным посягательством Южной Кореи на Северную Корею последует безжалостная расплата.

«За любые действия Южной Кореи, затрагивающие нашу республику, заставим ее без малейшего учета и без малейшего колебания заплатить беспощадную цену», — предупредил Ким Чен Ын.

Ранее лидер КНДР сообщил о полном отказе от каких-либо связей с Южной Кореей, в очередной раз подчеркнув принцип двух разных и враждебных друг другу государств.

