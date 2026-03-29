Начальство не имеет правовых оснований уволить сотрудника за мат на работе, если он не педагог, рассказала руководитель одной из кадровых компаний Ирина Котлярова.

«В ситуации с нецензурной бранью на рабочем месте уволить практически невозможно, если только нарушитель не является педагогическим работником, — на основании пункта 8 статьи 81 ТК РФ ("Расторжение трудового договора по инициативе работодателя")», — сказала Котлярова в интервью «РИА Новости».

Тем не менее, по словам эксперта, если в обязанностях работника прописано доброжелательное отношение к коллегам, то за нецензурные выражения он может получить штраф.

Член Ассоциации юристов России (АЮР) Дмитрий Макаров 17 марта брань на улице влечет за собой административную ответственность по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). За такими действиями последует административный штраф от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.