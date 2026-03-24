Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила в Москве и Московской области серию диверсионно-террористических актов, подготовленных украинскими спецслужбами, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«В результате проведенных мероприятий предотвращена серия резонансных терактов с применением самодельных взрывных устройств и беспилотных летательных аппаратов, планировавшаяся украинскими спецслужбами в отношении военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, а также стратегических объектов в московском регионе», — сказано в сообщении.

В столице задержали иностранца, который участвовал в контрабандном канале по поставке бомб из Польши. Мужчина получил посылку с 504 самодельными взрывными устройствами, замаскированных под стельки для обуви с подогревом. Их планировали отправить под видом гуманитарной помощи в зону военной операции, уточнил ЦОС.

По данным ФСБ, в Москве также сорвана попытка украинских спецслужб приобрести на одном из предприятий беспилотники, используемые российской армией и способные нести груз весом до 20 килограммов.

«В случае оборудования их взрывными устройствами, украинские спецслужбы получили бы мощные средства террора, которые планировали применить в отношении выделенных объектов в г. Москве», — говорится в сообщении.