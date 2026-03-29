Эксперт объяснил феномен осознанного сна

Источник:
«Известия»
Осознанный сон
Осознанный сон, при котором человек понимает, что спит, является естественным феноменом, а не мистической практикой, рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин.

«Это обычный "быстрый сон", но с одной важной деталью: в какой-то момент включается самоконтроль, и человек понимает — "я сплю". Это нормальный физиологический феномен, но стопроцентной управляемости и гарантированного «входа по кнопке» в реальности обычно не бывает», — пояснил Калюжин в интервью «Известиям».

По его словам, польза от таких снов индивидуальна. Кому-то они помогают легче переносить кошмары, кому-то — как способ мысленной репетиции или для творческих идей.

Но специалист предупредил о рисках, связанных не с самим явлением, а с методиками его достижения. Недосып, частые ночные пробуждения, сидение в телефоне ночью, по его словам, ухудшают сон и работоспособность днем. Иногда возникают сонный паралич или яркие образы на границе сна и бодрствования.

Особую осторожность он рекомендовал людям с хронической бессонницей, тревогой, депрессией, эпилепсией или психотическими симптомами. Им экспериментировать с осознанными снами самостоятельно не стоит, а необходимо обсудить это с врачом.

«Среди основных техник для входа в осознанный сон — налаживание режима, ведение дневника снов, периодическую дневную проверку реальности и удержание намерения осознать сон перед засыпанием», — заключил Калюжин.

