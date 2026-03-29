Разгадана тайна магнитного поля на Луне

Международная группа ученых объяснила, почему полученные миссиями «Аполлон» лунные породы свидетельствуют о существовании в прошлом мощного магнитного поля Луны.

Сейчас магнитное поле Луны очень слабое и локальное. Но образцы лунных пород возрастом около 3,5 миллиарда лет показывают, что в прошлом магнитное поле спутника было гораздо сильнее. Ученые долгое время не могли понять это несоответствие.

Исследователи предположили, что сильные магнитные сигналы в лунных породах связаны не с длительным существованием мощного поля, а с редкими и кратковременными всплесками магнитной активности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как американцы слетали на Луну. ФОТО

Согласно новой гипотезе, периоды сильного магнитного поля на Луне могли длиться лишь несколько тысяч лет — очень короткое время по сравнению с возрастом спутника, приводит журнал Nature Geoscience отчет ученых.

Будущие миссии программы Artemis позволят собрать новый лунный материал, что даст возможность лучше понять историю лунного магнитного поля.