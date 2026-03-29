Разгадана тайна магнитного поля на Луне

Источник:
Nature Geoscience
Луна
Фото: © NASA

Международная группа ученых объяснила, почему полученные миссиями «Аполлон» лунные породы свидетельствуют о существовании в прошлом мощного магнитного поля Луны.

Сейчас магнитное поле Луны очень слабое и локальное. Но образцы лунных пород возрастом около 3,5 миллиарда лет показывают, что в прошлом магнитное поле спутника было гораздо сильнее. Ученые долгое время не могли понять это несоответствие.

Исследователи предположили, что сильные магнитные сигналы в лунных породах связаны не с длительным существованием мощного поля, а с редкими и кратковременными всплесками магнитной активности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак американцы слетали на Луну. ФОТО

Согласно новой гипотезе, периоды сильного магнитного поля на Луне могли длиться лишь несколько тысяч лет — очень короткое время по сравнению с возрастом спутника, приводит журнал Nature Geoscience отчет ученых.

Будущие миссии программы Artemis позволят собрать новый лунный материал, что даст возможность лучше понять историю лунного магнитного поля.

Еще по теме
Раскрыта тайна внезапной эвакуации экипажа МКС
Россия впервые запустит ракету‑носитель «Союз-5»
Россия запустила собственный Starlink. ВИДЕО
Космический грузовик вручную состыковался с МКС
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Ученые нашли мужскую «точку G»
Снимок обнаженного Зеленского нашли в файлах Эпштейна
Украина выпустила по России новейшие крылатые ракеты
Адам Кадыров оказался не майором
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Кто такие люди-нарциссы
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Чаты с ИИ-девушкой: как пообщаться с виртуальной собеседницей
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Мультимедиа
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Топ комментариев

andrei703333

Клоунада, 18 лет, ещё даже строчку не отслужил, а уже майор

kostyl

ужас, кошмар. наказать виновных

staff850

Готова конечно...., других проблем то нет в стране....

Uynachalnica

"Российские работодатели приходят к выводу, что ряд вакансий можно не замещать, а перераспределять задачи...