Наиболее высокие зарплаты в России предлагают мигрантам на должности председателя правления и менеджера по образовательной деятельности, следует из данных Минтруда России.

Иностранных работников предполагается привлечь на должность председателя правления в Москве с зарплатой в 380 тысяч рублей в месяц, менеджером по образовательной деятельности в Удмуртской Республике с доходом 302 863 рублей в месяц, а также директором по производству в Амурской области на 255 тысяч рублей в месяц, приводит РИА Новости данные Минтруда.

Высокую зарплату в 250 тысяч рублей в месяц предлагают начальнику участка в строительстве в Красноярском крае, директору центра в Москве, а также вице-руководителю кружка в Татарстане.

В Красноярском крае мигрантов приглашают на должности прорабов, начальник склада горюче-смазочных материалов с зарплатой в 230 тысяч рублей. Столько же предлагают директору департамента в Москве и токарю в Ямало-Ненецком автономном округе.

Самые небольшие зарплаты, которые предлагают, не превышают 25 тысяч рублей в месяц — в основном такие вакансии опубликованы во Владимирской и Самарской областях. Наименьший доход в 23,5 тысячи рублей в месяц может получать шеф-повар в Смоленской области.