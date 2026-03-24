Водители высказали мнение о любителях вклиниться в пробку

Большинство российских водителей принципиально не пустят в поток автолюбителей, которые объехали пробку и пытаются вернуться обратно на полосу, свидетельствуют результаты опроса, сообщила пресс-служба автомобильного портала «Дром».

«Дром» спрашивал у автолюбителей: запустят ли они водителей, которые объехали пробку и хотят вклиниться обратно в поток? В опросе приняли участие 12 тысяч человек.

В целом по России 51% проголосовал вариант, что принципиально не пустят таких водителей. 42% разрешат заехать: из них 36% не любят таких, а 6% жалеют. 7% признались, что сами объезжают пробки и вклиниваются в ряд.

Среди регионов страны чаще других принципиально не запускают в поток, «любителей объехать пробку» водители Томской (63%), Ленинградской и Оренбургской областей — по 60%. Запускают в свой ряд чаще на дорогах Новосибирской области (56%), Хакасии (54%), Сахалина (51%) и Ростовской области (50%).

Признались, что сами объезжают пробки, а потом хотят вклиниться обратно, в основном автовладельцы Московской (12%), Воронежской и Тюменской областей — по 9%.

В комментариях автолюбители рассказывали, в каких случаях готовы запустить машину в поток. Водитель из Санкт-Петербурга привел пример: «Если человек вежливый, включает поворотник и ждет. Тем более можно случайно не успеть перестроиться, что часто в городах с поворотами под стрелку с крайней полосы».

С ним согласились более 500 посетителей «Дрома». Еще отмечали, что готовы запустить водителей «отъезжающих от магазина».

Отдельно автолюбители выделили водителей, которые «пытаются проскочить по встречке на реверсивку после загоревшегося красного» или «объезжают пробку через заправку». Также отмечали «обочечников», которые не только едут по обочине в обход пробки, но и «обдают всех камнями и пылью».