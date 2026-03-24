Shaman объяснил необходимость портрета Путина в каждой гримерке

Главный пункт райдера певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) — портрет президента РФ Владимира Путина в гримерке. Артист объяснил такое требование.

«Для меня это непререкаемый авторитет. Наш верховный главнокомандующий — человек титанического труда, который является примером не только для меня, но и для миллионов россиян», — сказал Shaman ТАСС.

По словам артиста, президент вдохновляет его не сдаваться и в любых ситуациях «идти до конца».

Певец рассказал, что фотография жены (глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина) лежит в чемоданчике, а на телефоне заставка — просто черный экран.